Meteo Sicilia, sarà un weekend di “fuoco”: sole cocente e massime vicine ai 40 gradi

Ancora grande caldo in Sicilia, ecco le previsioni meteo per le giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto.

Fine settimana contraddistinto dal sole cocente e dal grande caldo in Sicilia. Già a partire da domani, sabato 19 agosto, sull’Isola sono attese temperature roventi e vicine ai 40 gradi.

La situazione di alta pressione sarà garantita ancora dal transito dell’Anticiclone africano Nerone che ormai da giorni sta facendo cresce la colonnina di mercurio. Scopriamo insieme le previsioni meteo per le prossime 48 ore.

Meteo Sicilia, previsioni 19 agosto

Per la giornata di sabato 19 agosto si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime di 37-38 gradi in diverse zone del territorio isolano. In particolare, i picchi maggiori si registreranno nelle province di Agrigento, Catania e Siracusa. Farà caldo anche a Ragusa e Caltanissetta, con 34 gradi attesi, così come nelle altre province dove le temperature diurne rimarranno tutte ampiamente al di sopra dei 30 gradi.

Come accaduto nei giorni scorsi, le temperature minime resteranno elevate. Si registreranno delle punte notturne comprese tra i 23 e i 25 gradi in buona parte delle località siciliane. Anche nelle zone interne farà caldo durante la notte, con 19 gradi previsti a Caltanissetta.

Meteo Sicilia, previsioni 20 agosto

Per la giornata di domenica 20 agosto la situazione sarà simile a quella vissuta nelle precedenti 24 ore, con il sole che splenderà su tutte le province siciliane. Le temperature diurne rimarranno alte, con picchi di 35-36 gradi lungo le coste. Nel resto della Sicilia le massime rimarranno sempre al di sopra dei 30 gradi. Anche nel corso della notte i valori rimarranno certamente elevati, con picchi di 23-24 gradi.