Meteo Sicilia, torna il grande caldo: in settimana la “fiammata”, massime fino a 40 gradi

Tornano a crescere le temperature in Sicilia. Nel corso della settimana previsto un deciso rialzo, ecco le previsioni meteo.

Inizio di agosto all’insegna del sole e del grande caldo in Sicilia. Dopo la tregua vissuta nei giorni immediatamente successivi alla grande ondata di calore che i siciliani hanno dovuto sopportare nella seconda metà di luglio, la colonnina di mercurio torna infatti a crescere.

Meteo Sicilia, le previsioni per domani

Sia chiaro, non si raggiungeranno i valori elevatissimi registrati in quella occasione – con punte fino a 45 gradi – ma le temperature saranno ugualmente alte, con picchi da monitorare in alcune aree dell’Isola.

Per la giornata di martedì 1° agosto, infatti, le previsioni meteo parlano di temperature comprese tra i 36 e i 37 gradi lungo il versante ionio della Sicilia. A Catania e Siracusa verranno infatti toccati i valori più alti.

A seguire le città di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, con punte di 34-35 gradi. Caldo anche sul versante tirrenico, con Palermo e Messina che faranno registrare valori di 32-33 gradi. In conclusione, a Enna e Trapani la colonnina di mercurio verranno toccati i 30 gradi.

Meteo Sicilia, impennata nei prossimi giorni

Valori simili verranno mantenuti anche nel corso della settimana, con picchi di 36-37 gradi, almeno fino alla giornata di venerdì 4 agosto quando i gradi saliranno ancora fino a toccare i 38-40 gradi, così come indicato da IlMeteo.it.

Nel corso delle giornate di sabato 5 e domenica 6 agosto, invece, non è da escludere un alleggerimento dei valori termici in alcune zone della Sicilia, con temperature comprese tra i 32 e i 34 gradi.