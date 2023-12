Meteo Sicilia, vigilia di Natale tra sole e vento: le previsioni del 24 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 24 dicembre. Ecco il tempo previsto per la vigilia di Natale in Sicilia.

Sarà una vigilia di Natale mite e soleggiata quella di domani, domenica 24 dicembre, per quanto riguarda la Sicilia. Secondo le previsioni meteo per le prossime 24 ore, infatti, si attendono cieli sereni e caratterizzati dalla presenza del sole su tutte le province siciliane.

Saranno poche le nuvole presenti. Gli unici annuvolamenti potrebbero manifestarsi nelle zone del Palermitano e del Trapanese, senza però alcun rischio di precipitazioni.

Le temperature in Sicilia

Le temperature massime oscilleranno sui 18-19 gradi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. A Ragusa si toccheranno i 17 gradi, mentre nelle province di Enna e Trapani la colonnina di mercurio segnerà 16 gradi nelle ore centrali della giornata.

Le temperature minime toccheranno i 13-14 gradi nelle zone costiere, mentre nell’entroterra il termometro scenderà fino ai 5 gradi.

Venti e mari

La giornata di domenica potrebbe essere segnata dai venti che si manifesteranno “forti nord-occidentali, con residue raffiche di burrasca, su Sicilia occidentale e meridionale, in attenuazione pomeridiana”, così come indicato dalla Protezione civile siciliana. I mari saranno mossi o molto mossi. In particolare, lo Stretto di Sicilia si mostrerà agitato, con un moto ondoso in attenuazione.