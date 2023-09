Meteo, stato di preallerta per rischio incendi in Sicilia: le previsioni

Nella giornata di domani, 10 settembre, in Sicilia tempo soleggiato con poche nuvole sparse all'alba: le previsioni

Nella giornata di domani, 10 settembre, in Sicilia l’area di alta pressione continua a rinforzarsi, portando a condizioni di tempo soleggiato con solo poche nuvole sparse all’alba.

Lungo la costa tirrenica, il cielo sarà principalmente sereno o leggermente nuvoloso per l’intera giornata. Lungo la costa ionica, la costa meridionale e sull’Appennino, la giornata sarà per lo più poco nuvolosa, eccezion fatta per la presenza di alcune nuvole sparse al mattino. Nelle zone interne, si alterneranno nuvole sparse e schiarite durante l’intera giornata, con tendenza a un netto miglioramento del tempo in serata.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti nord-orientali, con tendenza a diminuire d’intensità. Il limite delle temperature di congelamento si attesterà intorno ai 4200 metri di quota.

Il Mar Tirreno sarà prevalentemente calmo o leggermente mosso, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia saranno in condizioni di mare mosso.

La comunicazione della Protezione Civile siciliana

La Protezione Civile ha diramato per la Sicilia lo stato di “preallerta” per rischio incendi in tutte le provincie.

Le temperature di domani in Sicilia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 21 °C – 29 °C, a Trapani 20 °C – 30 °C, a Palermo 22 °C – 29 °C, a Siracusa 20 °C – 30 °C e a Messina 21 °C – 28 °C. Seguono Ragusa con 18 °C – 29 °C, Agrigento con 18 °C – 30 °C, Enna con 15 °C – 27 °C e Caltanissetta con 18 °C – 31 °C.