Michele Mancuso: “Applicazione Statuto? Partita senza bandiere nell’interesse della Sicilia”

Il punto di Michele Mancuso (Fi), presidente della commissione di merito all’Ars. “La riforma Calderoli? Deve essere adeguata ai temi e ai territori”

PALERMO – La commissione Statuto dell’Assemblea regionale siciliana è al lavoro per produrre nei prossimi mesi un documento da sottoporre a Governo e Parlamento che porti alla totale applicazione delle prerogative statutarie. È un obiettivo che si è posto il presidente della commissione di merito Michele Mancuso, insieme a tutti i componenti. Il Quotidiano di Sicilia lo ha intervistato per conoscere.

Presidente Mancuso, quali saranno le strategie da adottare per tagliare il traguardo in tempi accettabili?

“Abbiamo appena audito Gaetano Armao, esperto in materia, con il quale abbiamo approfondito aspetti squisitamente tecnici, che mancavano a noi della commissione. I nostri obiettivi sono in linea con i propositi del presidente della Regione Schifani che è quello di mettere mano allo Statuto per adeguarlo ai nostri tempi e che dal punto di vista economico finanziario sia adeguato alle nuove normative. L’articolo 37 dello Statuto ha una importanza fondamentale, ma ovviamente se non viene applicato non serve a nulla. Ma le nostre azioni comprendono anche l’applicazione dell’insularità, come commissione cercheremo di proseguire in questa opera di confronto con esperti in grado di fornirci supporto per arrivare ad una proposta da condividere con governo e parlamento regionale e in seguito con Roma. è una partita senza bandiere e per l’interesse della Sicilia, alla luce anche della riforma Calderoli, che va comunque adeguata ai tempi e ai territori”.

Anche le trattative Stato – Regione hanno portato negli anni passati a condizioni penalizzanti senza tenere conto della specificità dello Statuto. Cosa contate di fare con Roma?

“Il rapporto tra governo nazionale e il presidente Schifani sembra andare nella direzione giusta, cioè quella di aprire un dialogo ma al tempo stesso di adeguarsi ai tempi, perché oggi non serve soltanto rivendicare quello che spetta alla Sicilia, serve chiedere quello che il governo centrale ci può dare, ma quello che ci può dare ce lo dobbiamo prendere, senza perdere tempo. contiamo nelle prossime settimane di coinvolgere lo stesso presidente nella nostra iniziativa di commissione Statuto, dandoci anche un suo parere. Sembra che sia arrivato il momento giusto, in un tempo in cui tutti parlano di autonomia, tutti voglioni incontrare il ministro (Calderoli) per incidere sulla legge. Noi ci vogliamo porre con umiltà sapendo però che i vantaggi che spettano alla Sicilia vanno tutelati assolutamente”.