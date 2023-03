Migranti, assegnati tre porti siciliani per le 450 persone salvate nel Mediterraneo

Sono in arrivo sulle coste della Sicilia i 450 migranti salvati dalla Guardia Costiera. Ecco in quali porti sta avvenendo lo sbarco.

Sbarcheranno in Sicilia i 450 migranti salvati nelle scorse ore dalla Nave Corsi e da una motovedetta Sar della Guardia Costiera a 100 miglia a est di Siracusa, nel mar Ionio.

Sono stati infatti assegnati i porti di Augusta (Siracusa), Catania e Messina per consentire l’approdo in sicurezza sulla terraferma dei migranti soccorsi in mare aperto mentre stavano effettuando l’ennesimo viaggio della speranza su un peschereccio in difficoltà.

I soccorsi dei migranti

Sul posto, per assistere i 450 migranti, erano intervenuti un pattugliatore di Frontex e tre navi mercantili. Una parte dei migranti è già arrivata nelle città di Catania e Augusta, mentre i rimanenti arriveranno a breve a Messina.

Sempre di recente la Guardia Costiera era intervenuta per salvare altre 250 persone intercettate su un’imbarcazione a 90 migliaia dalle coste della Calabria.