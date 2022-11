Migranti: Al Bano “Governo non ceda a ricatti Francia, Italia si faccia valere”

"Anche l’opposizione prenda posizione e difenda la linea del governo, è giunta l’ora che l’Italia reagisca'', ha detto il cantante

‘‘L’Europa deve capire che non possiamo accettare che tutti i migranti sbarchino in Italia, ormai ci stiamo africanizzando”. E’ quanto dice Al Bano all’Adnkronos sulla crisi diplomatica tra Italia e Francia per la nave Ocean Viking. Secondo il cantante il governo italiano non deve cedere ai “ricatti” della Francia: ”Il nostro paese deve avere il giusto peso – sottolinea il cantante – non può tutto cadere sulle spalle dell’Italia solo perché siamo il porto più vicino”.

“L’Europa o c’è o non c’è, se non c’è allora è meglio liberarsene – continua Al Bano – Il problema dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa e tutti dobbiamo trovare una soluzione a questa ondata migratoria. L’Italia sta accogliendo i migranti da anni – prosegue Al Bano – tra un po’ ci saranno più migranti che italiani. Mi auguro che anche l’opposizione prende una posizione e difenda la linea del governo, è giunta l’ora che l’Italia reagisca’‘, conclude.