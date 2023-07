Migranti: fonti diplomatiche, ruolo guida dell’Italia nel Mediterraneo

La Conferenza di domani nella città di Roma "è organizzata con l’obiettivo di avviare un percorso internazionale".

La Conferenza di domani a Roma “è organizzata su iniziativa del Presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con l’obiettivo di avviare un percorso internazionale e rappresenta un ulteriore tassello dell’azione diplomatica a tutto campo del governo italiano con al centro il Mediterraneo allargato”. E’ quanto sottolineano fonti diplomatiche in vista del meeting internazionale al via domani alla Farnesina. “Si tratta – sottolineano le stesse fonti – di un’iniziativa di politica estera senza precedenti in tempi recenti, nella quale l’Italia esercita il suo ruolo guida nel Mediterraneo allargato per affrontare le emergenze che l’Italia non può e non vuole affrontare da sola”.

“Il formato – viene spiegato – comprende i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, nonché gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa e i vertici delle Istituzioni europee e delle Istituzioni finanziarie internazionali. Nazioni di origine, di transito, di primo arrivo in Europa e partner come gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo”.