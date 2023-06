Tutte le persone che erano a bordo sono in buona salute

La guardia costiera greca ha tratto in salvo un centinaio di migranti a largo dell’isola di Kythera e li ha sbarcati a Neapoli, sulla costa del Peloponneso. Lo riferisce l’emittente ellenica Ert.

Il salvataggio è avvenuto ieri sera. Tutte le persone che erano a bordo sono in buona salute. Non è stato riferito da dove fosse partita l’mbarcazione in difficoltà, soccorsa in mare.