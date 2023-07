Migranti, recuperato cadavere di un bambino di 4 anni durante salvataggi a Lampedusa

Il corpo senza vita del bambino si trovava nel gruppo di migranti trasferiti da Lampedusa a Reggio Calabria.

Il cadavere di un bambino di 4 anni è stato recuperato nelle scorse ore nelle acque di Lampedusa in occasione dell’ennesimo salvataggio di migranti avvenuto nei pressi dell’isola siciliana.

Il corpo senza vita del bimbo è giunto questa mattina a Reggio Calabria insieme al gruppo di 550 persone intercettate nel Mediterraneo e trasferite in terra calabra da Lampedusa dalla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana. Verranno effettuati degli approfondimenti per determinare le cause del decesso del giovanissimo.

Lampedusa, anche ieri numerosi sbarchi

Nel frattempo nel corso della giornata di ieri a Lampedusa si sono moltiplicati ulteriormente gli sbarchi di migranti, con oltre 600 persone giunte sull’isola nel giro di 24 ore. Tra i tanti arrivi, si segnala quello di un gruppo di cittadini originari della Costa d’Avorio e della Guinea che erano partiti da Sfax, in Tunisia.

I migranti si erano messi a bordo di un’imbarcazione lunga 7 metri che è stata intercettata da una motovedetta della Guardia Costiera a poche miglia di distanza da Lampedusa.

Resta sempre pieno l’hotspot di contrada Imbriacola, dove attualmente sono presenti più di 1.500 persone, un numero di gran lunga superiore alla capienza consentita.