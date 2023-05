Lampedusa, hotspot verso svuotamento: 65 minori soli via con nave

Sul fronte degli sbarchi, intanto, ennesima notte di tregua dovuta alle cattive condizioni del mare

Proseguono i trasferimenti di minori dall’hotspot di Lampedusa. La struttura di contrada Imbriacola, grazie al piano di trasferimenti disposto dalla Prefettura di Agrigento in costante contatto con il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, si avvia verso lo svuotamento.

Sono, infatti, 356 gli ospiti presenti. Stamani 65 minori non accompagnati saranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle per poi essere trasferiti in altri centri della Sicilia e dell’Italia. Ieri dei 240 migranti che hanno lasciato l’hotspot 200 erano minori soli diretti a Crotone. Sul fronte degli sbarchi, intanto, ennesima notte di tregua dovuta alle cattive condizioni del mare.