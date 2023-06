Migranti, a Lampedusa miriade di sbarchi in poche ore. A Messina arrivano 195 persone

Ancora arrivi di migranti in Sicilia. A Lampedusa si moltiplicano gli arrivi, mentre a Messina attracca la nave Dattilo.

Non sembra avere fine il flusso migratorio in Lampedusa. Nell’arco di sole 24 ore sull’isola siciliana si sono registrati 18 approdi, per un totale di 649 persone giunte a terra.

Soltanto nella serata di ieri, giovedì 22 giugno, tra le 22 e mezzanotte a Lampedusa si sono verificati 8 arrivi di migranti.

Gli altri salvataggi della Guardia Costiera

Quattro persone, salvate nelle scorse ore da un’imbarcazione, hanno raccontato di essere state vittime di un naufragio in mare nella mattinata di martedì scorso, dopo diverse ore di navigazione.

I migranti si trovavano a bordo di una barca di sette metri, per un totale di 47 soggetti. La barca è stata soccorsa ieri sera in area Sar da una motovedetta della Guardia Costiera. In seguito, i migranti sono stati portati a Lampedusa.

Nelle stesse ore la nave Dattilo della Guardia Costiera ha fatto sbarcare 195 persone al molo Norimberga di Messina. I migranti erano stati soccorsi mentre si trovavano in difficoltà a poca distanza da Lampedusa. In seguito, le persone giunte nella città dello Stretto sono state portate all’hotspot di Bisconte.

Foto di repertorio