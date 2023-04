Migranti, nuovi arrivi in Sicilia: in 600 pronti allo sbarco a Catania e Augusta

Ancora sbarchi di migranti in Sicilia, in 600 salvati dalla Guardia Costiera saranno distribuiti nei porti di Catania e Augusta.

Arriveranno nelle prossime ore nei porti di Catania e Augusta i 600 migranti soccorsi nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, nelle acque presenti a circa 170 miglia a Sud delle coste della Sicilia.

Migranti, Guardia Costiera in azione

Le persone si trovavano a bordo di un peschereccio in difficoltà. Le operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana sono state rese difficili dalle cattive condizioni meteo.

Soltanto poche ore prima, sempre la Guardia Costiera di era occupata di un altro salvataggio di oltre 200 persone al largo delle coste di Lampedusa. La presenza in mare dei migranti era stata segnalata da Sea Watch.

Migranti, Valenti nominato commissario emergenza

I nuovi sbarchi nelle coste siciliane arrivano a poche ore dalla nomina, da parte di Roma, del commissario dell’emergenza migranti Valerio Valenti. Lo prevede un’ordinanza della Protezione civile nazionale a firma del capo Fabrizio Curcio.

Valenti, originario di Trapani, 64 anni, oltre a molti incarichi svolti, è stato anche prefetto per la provincia di Firenze, Trieste, Brindisi, Brescia, Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 ed ha presieduto la Commissione di accesso per l’accertamento delle condizioni per lo scioglimento degli organi del Comune di Reggio Calabria.

