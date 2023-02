Migranti, Tajani: “puntiamo a corridoi verdi da Ucraina ad Africa”

“Stiamo lavorando per affrontare l’emergenza alimentare nel continente africano”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Stiamo lavorando per affrontare l’emergenza alimentare nel continente africano puntando sui corridoi verdi che devono portare grano e frumento dall’Ucraina in Africa. La questione immigrazione si risolve non solo con azioni di contrasto a breve termine ma anche a medio e lungo termine”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani all’Auditorium di via della conciliazione a Roma.

“Anche questa grande questione alimentare dimostra che il governo italiano ha assunto una grande credibilità. Lavoriamo per dare risposte concrete ai cittadini”.