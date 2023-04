Milan in semifinale Champions, l’orgoglio di Pioli: “Successo meritato”

Al Maradona finisce 1-1, Napoli eliminato. Il tecnico rossonero è raggiante a fine partita

Il Milan vola in semifinale di Champions dopo l’1-1 col Napoli allo stadio Maradona. “Abbiamo superato un ostacolo difficilissimo, il Napoli è una grandissima squadra e l’ha dimostrato anche stasera. Solamente se lavori con collaborazione, spirito, cuore, ci abbiamo messo tutto, è un successo meritato”, ha commentato l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Per il Milan un ritorno in semifinale della coppa dopo 16 anni.