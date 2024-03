Alla Milano design week torna lo stile di Orografie

Orografie, brand ideato da Giorgia Bartolini con la direzione artistica di Vincenzo Castellana, torna alla Milano Design Week con la seconda collezione con 13 nuovi oggetti

MILANO – Orografie, brand ideato da Giorgia Bartolini con la direzione artistica di Vincenzo Castellana, torna alla Milano Design Week con la seconda collezione con 13 nuovi oggetti. Una collezione che si presenta con 5 nuovi progetti di talentuosi designer italiani Giulio Iacchetti – che collabora per la prima volta con l’Azienda – Lanzavecchia+Wai, Elena Salmistraro, Standa e Vincenzo Castellana.

Entrano a farne parte anche 8 nuovi prodotti, di altrettanti designer, selezionati tramite la piattaforma Emersivi di Orografie, che continua ad alimentare la sua vocazione allo scouting e riconoscimento del talento dei giovani under 35. Il progetto di allestimento alla design week è stato ideato da 3 giovani ‘emergenti’ – in collaborazione con il team Orografie – e trova spazio nella nuova e suggestiva location di Design Variations in viale Gorizia 14.