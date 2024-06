Paga oltre 6.000 euro per incontrare DiCaprio, ma era una truffa

Una 48enne italiana ha pagato ben 6.750 euro in diverse rate per incontrare e passare del tempo con il proprio idolo

Ha pagato ben 6.750 euro in diverse rate per incontrare il suo idolo Leonardo DiCaprio, ma era tutto falso e, una 48enne italiana, è rimasta truffata. Denunciata alla Procura di Milano, la donna ha detto di essersi messa in contatto tramite un social network con Rick Yorn, ovvero il produttore e agente della star americana e icona del grande schermo.

Tuttavia, una volta saldata la cifra concordata e necessaria per incontrare e passare dei giorni a Cannes con Leonardo DiCaprio in persona, il finto Yorn si è dileguato, facendo perdere ogni sua traccia con il bottino in mano. Come riporta “Il Giorno”, solo a quel punto la vittima di questa truffa online ha esposto denuncia contro ignoti.