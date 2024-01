Un altro scomparso in Sicilia, si cerca Antonino Dama: attivate le ricerche

Il cinquantenne sarebbe svanito nel nulla nella mattinata di martedì 23 gennaio. In corso le indagini del caso.

Si cerca Antonino Dama, un uomo di 50 anni scomparso a Milazzo, in provincia di Messina: le autorità hanno già avviato le indagini sul caso.

Milazzo, scomparso Antonino Dama

In una nota, le forze dell’ordine comunicano: “Sono in corso le ricerche, da parte dei carabinieri della Compagnia di Milazzo e delle altre Forze di Polizia, di Antonino DAMA, 50enne, allontanatosi nella mattinata di ieri dall’abitazione di Milazzo. Al riguardo la Prefettura di Messina ha immediatamente attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse. In caso di avvistamento, i cittadini potranno contattare il numero unico d’emergenza 112 o recarsi alla stazione carabinieri di Milazzo”.

La tragedia di Messina

Si sono concluse nel peggiore dei modi, negli scorsi giorni, le ricerche di un altro siciliano scomparso: si tratta di Paolo Mollica Nardo, un 42enne svanito nel nulla lo scorso 10 gennaio e ritrovato senza vita a inizio settimana. Poco prima del ritrovamento del cadavere, la famiglia aveva condiviso un appello anche con il QdS, sperando di poter riabbracciare il proprio caro. Sono in corso le indagini del caso per chiarire la dinamica della tragedia e le cause del decesso: nessuna pista esclusa dagli inquirenti.

