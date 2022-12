Militello in Val di Catania, tavolo da gioco e droga negli slip: 25enne arrestato

A Militello in Val di Catania trovata droga in un tavolo da gioco. Scatta l'arresto per un 25enne, disoccupato.

Droga in un centro scommesse del catanese. I Carabinieri della Stazione di Militello in Val Catania hanno arrestato un 25enne, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato un insolito via vai di giovani nelle vicinanze dell’attività. Le Forze dell’Ordine sono così entrate all’interno dell’attività. Dal controllo degli avventori hanno visto che uno seduto a un tavolo da carte ha cambiato atteggiamento. Si trattava proprio del 25enne che è stato pertanto controllato. Nella tasca dei pantaloni nascondeva 3 dosi di cocaina e all’interno degli slip si trovava un involucro contenente altre 26 dosi della stessa sostanza nonché 11 di marijuana. Il soggetto è stato trovato in possesso anche della somma di 1.030 euro in banconote di piccolo taglio (considerata provento dell’attività illecita). L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di dimora con le relative prescrizioni.