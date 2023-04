Paura vicino alla stazione di Catania, ubriaco minaccia agenti e dipendenti di un locale

L'arresto nei pressi di piazza Giovanni XXIII a Catania: ecco la ricostruzione dell'accaduto.

Gli agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato un uomo gravemente indiziato dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, e per tentato furto aggravato e minacce.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio.

Minacce e lesioni agli agenti, un arresto a Catania

I poliziotti sono intervenuti in un’attività commerciale di piazza Papa Giovanni XXIII, dove il titolare aveva segnalato un soggetto molesto, che aveva consumato del cibo senza pagarlo e si era illegalmente impossessato di altri beni. Gli agenti, dopo aver individuato il soggetto, evidentemente ubriaco, ha provveduto a identificarlo. L’uomo, un pregiudicato di Lentini (SR), ha assunto un comportamento insofferente e aggressivo nei confronti dei poliziotti, arrivando anche a minacciarli, tanto da rendere necessario l’utilizzo di mezzi di coercizione.

Mentre gli agenti cercavano di immobilizzarlo, l’uomo minacciava sia i dipendenti del locale che gli agenti. Giunto in ufficio, l’uomo ha continuato con le sue condotte aggressive e le minacce nei confronti degli operatori. Per gli operatori si è rivelato necessario l’utilizzo del taser a scopo deterrente, per calmare l’aggressore.

Il pubblico ministero di turno ha disposto che l’uomo fosse portato al carcere di piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

