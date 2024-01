Minaccia la ex disabile: “Ti taglio l’altra gamba”. Arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato fermato dopo aver minacciato e perseguitato la ex disabile anche in presenza dei carabinieri

Episodio di violenza a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un uomo di 50 anni si è presentato sotto casa della ex, disabile e priva di uno arto inferiore, minacciandola: “Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l’altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle”. Sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 50enne per atti persecutori. L’uomo, che non accettava la fine della loro breve relazione, aveva iniziata a perseguitare la donna, fino a creare ben 27 diversi profili social per ricattarla.

Anche davanti ai carabinieri ha minacciato la ex

I militari hanno raggiunto l’abitazione al secondo piano (la vittima viveva con gli anziani genitori) trovando il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica causata probabilmente dall’uso di stupefacenti. Anche in presenza dei militari ha continuato a minacciare la ex. Per bloccare l’uomo i due carabinieri giunti sul posto hanno avuto non poche difficoltà ed è stato necessario l’intervento di un’altra gazzella per immobilizzarlo e trasferirlo in caserma.