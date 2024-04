Mini Cooper S Classic si rinnova puntando sulle prestazioni sportive

Una vasta gamma di motorizzazioni e diversi allestimenti per l’iconica auto britannica

MILANO – La quinta generazione della Mini Cooper è dotata di un’ampia gamma di motorizzazioni puramente elettriche e di efficienti motori a benzina. La Mini Cooper S equipaggiata con quattro cilindri (consumo di carburante combinato: 6,4 – 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 144 – 138 g/km secondo Wltp) combina un motore a benzina da 150 kW/204 Cv con un sistema di sospensioni e smorzamenti adatto a una maneggevolezza agile. Il motore TwinPower turbo da 2,0 litri con 300 Nm di coppia massima accelera il veicolo da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Per la Mini Cooper S è possibile scegliere tra quattro allestimenti. Con l’allestimento classic sono disponibili ulteriori colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto.

L’elegante colore ocean wave green accentua il design minimalista dell’iconico modello Mini a tre porte. Il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori in bianco danno ancora più risalto alla figura della Mini Cooper S. Gli sbalzi stretti e il cofano corto contrastano con il passo e conferiscono al veicolo le tipiche proporzioni Mini. L’offerta dei cerchi in lega spazia da 16 a 18 pollici. Nell’allestimento classic, l’abitacolo è caratterizzato da superfici nero-blu in materiale a maglia bicolore. I pregiati sedili vescin in grigio o nero creano un contrasto sorprendente.

Il motivo traforato a pied-de-poule sullo schienale e sul sedile, le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate accentuano il design elegante degli interni. Con dimensioni esterne compatte, il classico modello a tre porte di Mini è sinonimo di massimo divertimento di guida. La carreggiata maggiorata ottimizza la dinamica di guida nelle situazioni più difficili. Numerosi sistemi di assistenza alla guida aumentano la sicurezza e il comfort della Mini Cooper con motore a benzina. La funzione safe exit monitora l’area circostante il veicolo parcheggiato e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima che la portiera venga aperta.

Durante lo stop & go nel traffico, l’active cruise control aiuta il guidatore mantenendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede e monitorando continuamente la strada. Il parking assistant di serie riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e si occupa del processo di parcheggio automatico premendo un pulsante. In movimento, il primo assistente vocale completo del marchio aiuta a gestire la Mini interaction unit.