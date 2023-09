Ministero della Salute assume funzionari informatici e giuridici: ecco il bando

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato. Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro il 14 ottobre 2023

E’ stato pubblicato dal ministero della Salute un bando di concorso per funzionari informatici e funzionari giuridici di amministrazione, specializzati in sanità digitale. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato. Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro il 14 ottobre 2023.

I requisiti

Per poter partecipare al concorso il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di altre categorie indicate nel bando; idoneità fisica per l’impiego; godere dei diritti civili e politici; non è stato escluso dal diritto di voto; essere in regola con gli obblighi di leva militare (solo per i partecipanti soggetti all’obbligo di leva); non aver superato l’età massima stabilita dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.

I titoli di studio

Questi i titoli di studio necessari per poter partecipare alla selezione: laurea triennale (L): L-8 Ingegneria dell’informazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-18 Informatica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-32 Ingegneria informatica;

LM-66 Sicurezza informatica; ogni altro titolo di studio equiparato o equipollente in base alla normativa vigente.

Le prove

I candidati saranno selezionati in base al superamento di una prova scritta di natura teorico-pratica, che può consistere nella redazione di un elaborato oppure nella soluzione di quattro domande a risposta aperta e di una prova orale che potrà essere condotta tramite videoconferenza. Questa fase comprende un colloquio interdisciplinare per valutare la preparazione e le competenze professionali dei candidati in una o più delle materie affrontate nella prova scritta, nonché su argomenti aggiuntivi indicati nell’annuncio pubblico.

Come inviare la domanda

Per partecipare alla selezione occorre inviare la candidatura entro il 14 ottobre 2023 esclusivamente con modalità telematica, cliccando su questo link .