Mistero Julian Sands: ritrovati resti umani nell’area dove è scomparso l’attore

Le ricerche di Julian Sands vanno avanti dal 13 gennaio scorso, quando l’attore – tra i suoi ruoli principali sul piccolo schermo quelli di Vladimir Bierko in 24 e di Jor-El in Smallville – è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel, a nord-est di Los Angeles. Quando non ha fatto ritorno, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Oggi la svolta nelle indagini: dei resti umani sono stati trovati nella zona della California dove da mesi si sta cercando l’attore.

La segnalazione

A segnalare alle autorità locali il ritrovamento dei resti in un’area selvaggia della montagna, sono stati degli escursionisti. Secondo quanto reso noto dal dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino, si dovrà però attendere la prossima settimana per l’identificazione. Le attività di ricerca si sono concentrate nell’area del monte Baldy dopo che gli investigatori hanno individuato in quell’area segnali dal suo cellulare. Le difficili condizioni nell’operare in una zona impervia hanno fatto sì che le ricerche fossero quasi sospese, fino alla segnalazione di sabato 24 giugno.