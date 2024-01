Uomo trovato morto in casa, il mistero del colpo di pistola sparachiodi: si indaga a Marsala

Ecco le prime informazioni sul giallo che ha interessato il Trapanese negli ultimi giorni. Sono in corso gli accertamenti sul decesso di un 52enne.

Emergono i primi dettagli sul mistero dell’uomo di 52 anni trovato morto nella sua casa a Marsala, in provincia di Trapani. La vittima – le cui generalità non sono state divulgate – non sarebbe morto a seguito dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, come inizialmente sospettato.

Ancora al vaglio degli inquirenti le cause del decesso del 52enne, che pare soffrisse di depressione. Non è chiaro se questa circostanza abbia o meno a che vedere con la tragedia accaduta.

Uomo morto in casa a Marsala, le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe essere stata una pistola sparachiodi a causare il decesso del 52enne marsalese trovato cadavere in casa. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nell’abitazione del 52enne, in contrada Casazze, intorno alle 10 del mattino, assieme ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. S

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause e le circostanze esatte della morte.

Agrigento, autopsia non risolve giallo

Proseguono le indagini anche su un’altra morte misteriosa, quella di una donna di circa 80 anni di Agrigento. Il corpo di Concetta Conti – questo il nome della vittima – è stato ritrovato in casa, in via Atenea, con una visibile ferita alla testa. Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo per accertare le cause e i dettagli del decesso, ma a quanto pare al momento l’esame non avrebbe risposto del tutto alle domande degli inquirenti. Al momento l’ipotesi della rapina finita male è la pista privilegiata.

Immagine di repertorio