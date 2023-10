Il mistero dello yacht “fantasma”, nessuno a bordo

È giallo su uno yacht 'fantasma', senza equipaggio, che si è arenato nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Fregene

È giallo su uno yacht ‘fantasma’, senza equipaggio, che si è arenato nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Fregene, sul litorale a nord di Roma. L’imbarcazione, di una decina di metri, la Carpe Diem, senza nessuno a bordo, è stata spinta dalla corrente fino alla riva dove si è poi fermata tra la curiosità di chi, in una giornata dalla temperatura gradevole, passeggiava sulla spiaggia. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera.

Le indagini sullo yacht

