Muore annegando in mare nell’Agrigentino: ecco chi era la vittima

Un uomo di 58 anni è morto nell'Agrigentino mentre faceva il bagno a mare, vani i tentativi di salvarlo: ecco come si chiamava

Si chiamava Lucio D’Aura l’uomo di 58 anni annegato questa mattina nel mare di Eraclea Minoa, nell’Agrigentino.

La tragedia è accaduta accanto al lido Garibaldi, dove si trovava come turista.

La dinamica della tragedia: vittima messa in difficoltà dalle onde

L’uomo sarebbe stato messo in difficoltà dalle onde, a causa del mare che oggi era particolarmente mosso.

Due dei presenti si sono tuffati per tentare di salvarlo, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Sul luogo è giunta un’ambulanza, seguita poi dall’elisoccorso che però non ha fatto in tempo a salvare il bagnante.