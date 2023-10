Tragedia nell’Agrigentino, muore dopo un tuffo nel mare mosso

Tragedia nel mare dell'Agrigentino, un uomo di Palermo è morto mentre faceva il bagno a causa di un annegamento

Tragedia nel mare dell’Agrigentino, un uomo di Palermo è morto mentre faceva il bagno a causa di un annegamento.

Il tuffo e la morte a Eracela Minoa

Il cinquantottenne è annegato dopo essersi tuffato con il mare mosso, prima del terribile epilogo a quanto a pare ha iniziato a chiedere aiuto e segnalare che era in pericolo. Due persone che erano presenti nella stessa spiaggia hanno tentato di soccorrerlo, ma non avevano altro da fare se non constatare che era senza vita.

La spiaggia dove è morto il palermitano è a Eraclea Minoa, sul posto è giunto il 118 ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma appunto l’uomo era già deceduto. Infine, sono arrivati anche i carabinieri.

Immagine d’archivio