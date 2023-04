Mobilità Ragusa, Ibla si prepara alla stagione estiva

Torna “HyBus”: il servizio gratuito di navette da e per Ibla che permetterà a ragusani e turisti di visitare il quartiere barocco senza lo stress del parcheggio e soprattutto senza ricorrere alle auto

RAGUSA – Ritorna il servizio HyBus: il servizio gratuito di navette da e per Ibla che permetterà a migliaia di ragusani e turisti di visitare il quartiere barocco senza lo stress del parcheggio.

HyBus è stato attivato il primo aprile, prevederà due linee di navette: la verde e la rossa. La prima è già attiva dalle 19.00 alle 02.00 tutti i venerdì, nei giorni prefestivi e festivi. Nei mesi estivi il servizio verrà potenziato con la seconda linea (rossa), che sarà attiva dal 9 giugno al 9 settembre con un servizio dalle 7 alle 21.30.

La linea verde di HyBus collegherà in soli 11 minuti il centro cittadino con Ibla con un percorso diretto: p.zza del Popolo (Ragusa Centro) – Largo S. Paolo, Largo Ss. Trovato e via Avv. G. Ottaviano – p.zza del Popolo (Ragusa Centro). La linea rossa avrà una percorrenza di 22 minuti con un percorso più ampio all’interno di Ibla: Piazza del Popolo (Ragusa Centro) – Largo S. Paolo – Largo Ss. Trovato – Giardini Iblei – Largo Camerina– Piazza della Repubblica – via Don Minzoni – Piazza del Popolo (Ragusa Centro).

“L’avvio del servizio navette, entrato ormai a far parte delle abitudini dei ragusani e molto comodo per i turisti, – afferma il sindaco Peppe Cassì – offre una rapida possibilità in più per accedere a Ibla senza ricorrere all’auto privata e consente peraltro, tenuto conto che non siamo ancora nel periodo di massima affluenza, di posticipare l’attivazione della ztl oraria. La dotazione tecnologica con varchi e telecamere con lettura targhe, di cui il quartiere è stato dotato dallo scorso anno, permette infatti di intervenire in maniera semplice appena ce ne sarà la necessità, dandone comunque comunicazione con opportuno preavviso”.

La Ztl rimarrà attiva h24 in diverse vie di Ragusa Ibla: via Giusti, via 11 febbraio, via Orfanotrofio, Piazza Pola e Piazza Duomo.

L’attivazione del servizio di navetta gratuita ha riacceso l’attenzione anche sulla regolamentazione dell’accesso dei bus turistici a Ibla, che non poche volte ha causato intasamenti e problemi di sicurezza e viabilità.

I bus turistici dal primo aprile infatti potranno accedere secondo due modalità: la prima “Zona Archi” si accede da via Risorgimento e si raggiunge il parcheggio “avv. G. Ottaviano” dove è consentita la salita e discesa dei turisti, ma non la sosta del bus. La seconda “Zona Giardini Iblei” prevede sempre l’ingresso da via Risorgimento perseguendo per l’area di salita e discesa dei passeggeri, realizzata nell’apposita area dopo Largo SS. Trovato. In questa zona è consentita solo la fermata e non la sosta dei mezzi turistici. La sosta dei bus è stata predisposta nel parcheggio “Tabuna”.

Gli operatori turistici potranno scoprire maggiore dettagli riguardo alla mobilità a Ibla sul portale www.ztlragusaibla.it predisposto dall’amministrazione comunale al fine di garantire una maggiore informazione riguardo al tema della viabilità nel quartiere barocco.