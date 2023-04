Moda, addio a Michael Roberts, il guru dello stile che amava la Sicilia

Il giornalista e fotografo britannico Michael Roberts, fashion director di importanti riviste di moda, aveva 75 anni

Il giornalista, artista e fotografo britannico Michael Roberts, fashion director di importanti riviste di moda, considerato un guru dello stile a livello mondiale, è morto lunedì 3 aprile nella sua casa in Sicilia all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa è stato affidato da amici intimi all’edizione online di “Vogue”.

Una carriera importante

La carriera di Michael Roberts era iniziata più di quarant’anni fa al “Sunday Times”. Ha lavorato come design director di “British Vogue”, come contributing editor di Condé Nast Traveller e come fashion director di “Tatler”. I suoi ruoli più significativi sono stati quello di fashion director di “The New Yorker”, un ruolo creato appositamente per lui, e di fashion & style director di “Vanity Fair”.

Un talento anticonformista

Roberts ha segnato il corso della moda attraverso parole, immagini e illustrazioni e il suo lavoro è stato uno straordinario documento del panorama in continua evoluzione del settore. Conosciuto per il suo stretto rapporto di lavoro con “Vanity Fair”, Tina Brown nel 1997 presentò Roberts ai lettori del “New Yorker” come “il Jean Cocteau del mondo della moda”. Il suo talento anticonformista lo ha portato a diventare una delle autorità più rispettate del settore. Nel 2022 è stato nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (Cbe) per i servizi resi alla moda.