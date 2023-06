Moderna, la causa farmaceutica annuncia apertura stabilimento a Roma

Moderna s’insedia in Italia. L’azienda biotecnologica americana ha annunciato oggi l’espansione della presenza nel nostro Paese con l’apertura di un nuovo ufficio a Roma, che sarà la sede centrale italiana. “Vogliamo essere sempre più presenti e continuare a costruire e consolidare le nostre attività in Italia, un Paese che rappresenta una parte fondamentale del nostro business e delle nostre operazioni in Europa”, ha spiegato Jacopo Murzi, direttore generale di Moderna in Italia, in conferenza stampa con il Ceo dell’azienda, Stèphane Bancel.

La sede romana è, dunque, un primo passo. “Cominciamo con 20 dipendenti, ma il piano è di raddoppiarli, triplicarli nel prossimo futuro. Puntiamo inoltre a sviluppare farmaci in Italia grazie alla nuova legislazione che ha semplificato la materia, favorendo gli investimenti e la conduzione degli studi clinici in Italia. Il terzo ambito di investimento – racconta Murzi – è manufatturiero. Gran parte della nostra produzione per l’Europa attualmente viene fatta in Italia, con il nostro partner locale, Thermo Fisher a Monza e Ferentino per la produzione di vaccini mRna, a cui si aggiungeranno altri partner. Ma puntiamo a essere presenti con stabilimenti e ambiti produttivi interamente di Moderna”.

La sede romana avrà un ruolo chiave “per sviluppare e sostenere – conclude Murzi – le relazioni con gli stakeholder privati e istituzionali, la comunità scientifica e l’ecosistema locale dell’innovazione e della ricerca”.