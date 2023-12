Modica, amianto a pezzi abbandonato nel Parco archeologico di Cava d’Ispica

Sul fenomeno è intervenuto l’Assessore comunale alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro

Si tratta dell’area di C.da Baravitalla a Modica a essere presa di mira con rifiuti di ogni genere incivilmente abbandonati ai bordi della strada e in particolare l’eternit contenente amianto e fatto a pezzi. Sul fenomeno, l’Assessore comunale alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, si è così espresso: “Stiamo facendo di tutto per ridurre il fenomeno delle discariche abusive, mettendo in campo diverse misure, in primis la sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, la prevenzione, attraverso la videosorveglianza e il controllo con l’attività sanzionatoria della Polizia Locale”.