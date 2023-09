Modica, Comune sempre più in difficoltà

Un ex fornitore ha pignorato, per un totale di circa 3,2 milioni di euro, i conti dell’Ente già in cattive condizioni economico-finanziarie: tra debiti e oneri anche la gestione ordinaria è a rischio

MODICA (RG) – Si aggrava sempre più la già pesante situazione finanziaria del Comune di Modica, dopo che nei giorni scorsi un ex fornitore del Comune ha pignorato i conti dell’Ente per ben 3,2 milioni di euro.

Che il Comune di Modica, dal punto di vista finanziario, si trovi in brutte acque da oltre un decennio è ormai abbastanza noto. Dal 2012, infatti, si trova a gestire un piano di riequilibrio di recente rimodulato ma con effetti pesanti sulla gestione ordinaria, per via dei rigorosi parametri che occorre rispettare.

Per non parlare di tutte le altre criticità, partendo dall’enorme massa di debiti e dei conseguenti oneri finanziari che annualmente sottraggono ingenti risorse che invece potrebbero essere destinare per pagare puntualmente tutti i fornitori dell’Ente, che spesso vengono pagati con enormi ritardi o addirittura non vengono pagati per niente così da trasformarsi in contenziosi da cui scaturiscono azioni esecutive volte al recupero dei crediti vantati.

Comune di Modica pignorato per recupero di un credito di 3,2 milioni di euro

È questo il caso dell’azione esecutiva messa in atto da un ex fornitore del Comune di Modica per il recupero di un credito di 3,2 milioni di euro. Si tratta della ditta Giorgio Puccia che per anni ha gestito la raccolta dei rifiuti solidi urbani di Modica, per l’esattezza fino al 30 novembre 2015 data da cui il Comune di Modica pare non abbia mai pagato un solo euro per saldare le fatture della ditta Puccia, facendo aprire, pertanto, un pesante contenzioso. La sentenza del Tribunale che condanna il Comune di Modica a pagare la somma di 3 milioni e 200 mila euro circa, è passata in giudicato nel giugno del 2022. La ditta Puccia, pertanto, ha pignorato, tramite i suoi avvocati, le somme del Comune presso terzi con un provvedimento notificato al Comune e al terzo, cioè la Banca depositaria dei conti del Comune.

Dal canto suo il Comune di Modica ha dato all’avvocatura comunale l’incarico di proporre opposizione al pignoramento della somma.

La vertenza Puccia è solo una minima parte del problema

Sulla vicenda nei giorni scorsi è intervenuto il Pd cittadino, evidenziando che la vertenza Puccia è solo una minima parte del problema e che in questi giorni tanti altri creditori stanno agendo nei confronti del Comune per mano dei Commissari ad Acta nominati dal Tar.

Il Partito democratico chiede pertanto alla sindaca, Maria Monisteri, di voler informare la Città di quante procedure esecutive siano in corso e di indicare se e come il Comune agirà per onorare gli impegni con i creditori.