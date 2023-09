Modica fa i conti con disservizi e scarsa manutenzione

La città ancora in difficoltà dopo un anno di commissariamento, la nuova Amministrazione sta provando a ripartire nonostante le difficili condizioni finanziarie

MODICA (RG) – Nella Città della Contea scarseggiano le manutenzioni e i disservizi si moltiplicano, rendendo sempre più difficile la vita ai cittadini.

Dopo un anno di commissariamento, a causa delle dimissioni anticipate dell’ex sindaco, Ignazio Abbate, oggi parlamentare all’Assemblea regionale Siciliana, la nuova Amministrazione comunale col nuovo sindaco, Maria Monisteri, sembra arrancare rispetto alle quotidiane esigenze di una città di 54 mila abitanti che ha bisogno di costanti interventi manutentivi e che purtroppo spesso non possono essere garantiti a causa della pesante situazione finanziaria in cui versa ormai da anni l’Ente di Palazzo San Domenico.

Comune di Modica versa nella condizione di predissesto dal 2012

Ricordiamo, infatti, che il Comune di Modica versa nella condizione di predissesto dal 2012 e che tale condizione è andata nel tempo sempre più a peggiorare. È facile immaginare, pertanto, come chiunque oggi si trovi ad amministrare la città, abbia non poche difficoltà a garantire puntualmente i servizi essenziali e le necessarie manutenzioni.

Basta dare uno sguardo intorno per notare come ovunque imperversano le erbacce, in alcuni casi ormai ad altezza d’uomo, ciò sia in periferia, dove i cigli stradali abbondano di sterpaglie, sia in pieno centro storico dove intere scalinate necessitano di immediati interventi di scerbatura per renderle accessibili a chiunque e in particolare a turisti e visitatori. Per non parlare delle continue e incessanti perdite d’acqua che in alcuni casi si protraggono per settimane o addirittura per mesi prima di essere riparate. Stesso discorso per gli interventi di manutenzione stradale che in diversi casi non vengono effettuati ormai da mesi se non da anni.

A tal riguardo abbiamo sentito l’assessore alle Manutenzioni e vicesindaco, Giorgio Belluardo, il quale dal canto suo addebita tali ritardi alla nuova fase organizzativa della nuova Amministrazione che si è insediata appena da tre mesi dopo un anno di commissariamento.

“Adesso – dichiara l’assessore Belluardo – ci stiamo riorganizzando e man mano verranno eseguiti tutti i necessari interventi programmati nonché quelli richiesti dai cittadini”.

Sui social, intanto, si moltiplicano i post di denuncia e le richieste di intervento da parte dei cittadini sempre più impazienti difronte al degrado davanti all’uscio di casa, causa non solo di un danno d’immagine, ma anche del proliferare di insetti e quant’altro soprattutto dove ritardano gli interventi di scerbatura, per non parlare del conseguente danno alle continue e ingenti perdite d’acqua.