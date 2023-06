Mondello, partiti i lavori di rimozione della posidonia al lungomare

La Rap ha dato il via da stamattina all’attività di rimozione della posidonia spiaggiata in un tratto del lungomare di Mondello all’altezza del porticciolo e del lido Ombelico del Mondo. In azione una pala, un operaio e due motrici. Le attività, fa sapere la Rap, continueranno per due settimane circa coinvolgendo sia Mondello che Sferracavallo. “L’obiettivo è di restituire alla città due scorci bellissimi delle borgate marinare alla luce della maggiore presenza di villeggianti e flussi turistici presenti nel periodo estivo” ha detto l’assessore al ramo Andrea Mineo che, insieme al presidente della Rap Giuseppe Todaro, sta monitorando le azioni da intraprendere nelle due borgate, in termini di pulizia, decoro urbano e raccolta differenziata potenziata per le attività commerciali.