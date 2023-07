Pulizia dei fondali del mare di Mondello: appuntamento a sabato 8 luglio

Sabato prossimo, 8 luglio, nel borgo marinaro Mondello di Palermo vi sarà un'iniziativa per pulire i fondali del golfo.

Sabato prossimo, 8 luglio, nel borgo marinaro Mondello di Palermo vi sarà un’iniziativa per pulire i fondali del golfo. Un evento che è alla sua seconda edizione, in quanto l’anno scorso si è fatta un intervento del genere, svolto completamente da volontari muniti di maschere, pinne e guanti per prelevare ogni tipologia di rifiuto. La più gettata in mare rimane la plastica.

L’iniziativa prende il nome di “Underwater cleaning 2023”, pensata e organizzata, anche quest’anno, da Owac Engineering Company (Open Water company), una società di ingegneria di Palermo che opera nel settore ambientale in chiave green, sviluppando progetti di economia circolare che generino un impatto positivo reale sulla vita delle persone e per il pianeta.

“Confermarsi è molto più complicato che affermarsi. Ma a noi, dal punto di vista professionale, piacciono le sfide e la competizione. E con questa manifestazione vogliamo contribuire alla pulizia del nostro fantastico golfo rimuovendo ogni genere di rifiuto dai suoi fondali, cercando anche di coinvolgere tutti, soprattutto le nuove generazioni, al rispetto dell’ecosistema marino e a un maggiore rispetto dell’ambiente. Owac – afferma il Ceo, l’ingegnere Rocco Martello, sportivo praticante e già campione italiano di pesca in apnea nel ’96 – pone da sempre l’accento sulla seconda parte del proprio motto ‘ACT circular’ uscendo dai propri uffici e mettendosi in gioco anche con il proprio team in favore dell’ambiente in modo pratico e concreto”.

