Mondiali Qatar 2022, dove vedere Argentina-Arabia Saudita e Francia-Australia. Canale tv e streaming

Arriva il momento dell'esordio di Messi e Mbappé ai Mondiali di Qatar 2022. Ecco quando scenderanno in campo e dove sarà possibile vedere le fgare.

I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai entrati nel vivo con la fastosa cerimonia di inaugurazione di domenica 20 novembre seguita dal match Qatar-Ecuador e dalle gare di ieri, lunedì 21 novembre.

Oggi sarà il turno delle altre stelle del pallone, con Lionel Messi e Kylian Mbappé che esordiranno con le rispettive Nazionali di Argentina e Francia per cullare il sogno iridato.

Messi sogna la coppa, Mbappé cerca il bis

Il fenomeno ex Barcellona si gioca l’ultimo Mondiale della carriera e si augura di portare al successo l’Albiceleste dopo il sogno infranto nel 2014 in finale contro la Germania. L’asso transalpino – compagno di squadra dell’argentino al Paris Saint Germain – intende replicare la gioia del 2018.

Ma a che ora giocano oggi Argentina e Francia e su quale canale sarà possibile vedere le gare?

Mondiali Qatar 2022, quando giocano Argentina e Francia

L’Argentina scenderà in campo alle 11 di oggi ora italiana (le 13 in Qatar) per fronteggiare l’Arabia Saudita nel match che apre la contesa nel Girone C dei Mondiali di Qatar 2022. La gara di disputerà al Lusail Stadium di Lusail e sarà trasmessa su Raidue.

Alle ore 14 italiane sarà la volta di Danimarca-Tunisia (Gruppo D), con la selezione del Nord Europa che intende confermare quanto di buono fatto un anno e mezzo fa all’Europeo. Anche questa gara sarà trasmessa su Raidue e si giocherà all’Education City Stadium.

Alle ore 17, per il Gruppo C, si confronteranno Messico e Polonia. Il match sarà diffuso in diretta sempre su Raidue e si giocherà allo Stadium 974. Alle ore 20 scenderanno finalmente in campo i campioni in carica della Francia.

I transalpini, orfani di diverse stelle tra cui il Pallone d’Oro Karim Benzema, disputeranno la loro partita d’esordio contro l’Australia nell’impianto Al Janoub. La gara andrà in onda su Raiuno.

Le gare dei Mondiali di Qatar 2022 saranno visibili in diretta anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay.