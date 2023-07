Mondo Convenienza nella “bufera”, lo sciopero e i manifestanti portati via dalla polizia – VIDEO

Stipendi "da fame" e "sfruttamento": violenza e protesta per i lavoratori di Mondo Convenienza. Ecco cosa sta accadendo.

Non c’è pace per i lavoratori di “Mondo Convenienza“, da giorni in sciopero e in stato di agitazione davanti ai cancelli dell’azienda a Torino per protestare contro le ingiuste condizioni di lavoro, tra “stipendi da fame” e “sfruttamento lavorativo” con turni massacranti anche in estate.

Il video dei manifestanti portati via di peso dagli agenti in servizio alla Questura di Torino da diverse ore fa il giro del web, mentre il mondo della politica e i sindacati si schierano a favore dei lavoratori e chiedono risposte sul caso.

Mondo convenienza, lo sciopero e l’agitazione: cosa succede

Alcuni lavoratori – sostenuti dal sindacato Sì Cobas e da alcuni attivisti del centro sociale Askatasuna – avrebbero bloccato l’entrata e l’uscita dei mezzi e dei facchini di “Veneta Logistic” – che ha in appalto le consegne per l’azienda – per protestare contro condizioni di lavoro.

Bassi salari e turni di lavoro massacranti: questi i temi della denuncia dei lavoratori di “Mondo Convenienza” a Settimo Torinese. Le forze dell’ordine avrebbero prima tentato di convincere i manifestanti ad andare via, poi – al loro rifiuto – li avrebbero portati via di peso.

Anche la politica siciliana interviene

La situazione di Mondo Convenienza e quanto accaduto ai lavoratori durante allo sciopero, ripreso in diversi video finiti sul web, ha destato una polemica a livello nazionale. Sui diritti dei lavoratori, sulla crisi economica e il dramma dei rincari, ma anche e soprattutto sul diritto di sciopero.

La mia solidarietà ai lavoratori di #MondoConvenienza che protestano per ottenere condizioni di lavoro da Paese civile mentre l'azienda,a quanto si legge, aizza loro contro altri colleghi con la minaccia della chiusura.

Grazie @bragachiara per l'interrogazione che presenterà. pic.twitter.com/lNXEjks2Rv — Antonio Ferrante (@AntoFerrantePD) July 14, 2023

Tra coloro che hanno commentato la vicenda c’è Antonio Ferrante, presidente del Pd Sicilia. Su Twitter, il politico scrive: “La mia solidarietà ai lavoratori di Mondo Convenienza che protestano per ottenere condizioni di lavoro da Paese civile mentre l’azienda, a quanto si legge, aizza loro contro altri colleghi con la minaccia della chiusura”. L’esponente Dem Chiara Braga intende presentare un’interrogazione sul caso.

Il presidio

“Ci ritroveremo in piazza Castello alle ore 16.30 per un presidio in sostegno ai lavoratori di Mondo Convenienza di Settimo Torinese che ormai da 4 giorni sono in stato di agitazione permanente e stanno portando avanti un duro sciopero davanti ai cancelli dell’azienda che sta fermando le consegne”, si legge in un comunicato del sindacato “SI Cobas Torino”.

“Nella mattina di ieri i lavoratori sono stati sgomberati violentemente e picchiati dalle forze dell’ordine per permettere ai furgoni di transitare dall’ingresso chiuso dal picchetto. Questi lavoratori stanno lottando per ottenere giuste e basilari condizioni di lavoro che permettano loro di condurre una vita decente ma questa vertenza riguarda anche tutti e tutte noi perchè è una lotta per una vita degna di essere definita tale! Solo due giorni fa sembrava impossibile ottenere un tavolo di negoziato sindacale con l’azienda e la cooperativa senza la smobilitazione del picchetto come condizione, la determinazione degli operai che hanno continuato a lottare ai cancelli di Settimo ha fatto sì che le istituzioni e i padroni si trovassero costretti ad aprire una trattativa per discutere delle rivendicazioni operaie”.

Fonte immagine e video – Twitter @antoferrantePD