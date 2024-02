Finisce con il monopattino dentro una buca, scatta la denuncia contro il Comune di Palermo

Protagonista dell'episodio, che mette in luce la pericolosità della scarsa manutenzione delle strade a Palermo, un 50enne.

Monopattino finisce in una buca a Palermo: è accaduto in via Notarbartolo. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in seguito al brutto incidente.

I sanitari del 118 lo hanno trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. L’episodio ha generato dibattito all’interno della comunità palermitana, soprattutto sulle condizioni delle strade nonostante i vari interventi di manutenzione e gli appelli alle autorità.

Monopattino in una buca a Palermo, la storia

Secondo una prima ricostruzione, il 50enne sarebbe finito all’interno di una voragine mentre andava in giro con un monopattino. In seguito alla caduta, avrebbe riportato una frattura scomposta in una gamba. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti i sanitari del 118 per trasferire il cittadino palermitano all’ospedale Villa Sofia per le cure e gli accertamenti di rito.

La denuncia

La gamba si sarebbe fratturata in tre parti dopo il brutto incidente in monopattino. Per questo, sembra che il 50enne abbia deciso di presentare denuncia contro il Comune, facendo presente ancora una volta la pericolosità delle strade palermitane a causa – principalmente – della presenza di buche e della scarsa illuminazione in più aree.

