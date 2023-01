Tragedia sfiorata a Monreale, si staccano due massi e finiscono su una palazzina

E' successo questa mattina, in via Pietro Nenni. La palazzina che ospita sei famiglie, in parte è stata sgomberata. E' intervenuta la Protezione Civile

Si staccano due massi dal costone roccioso della montagna e vanno a finire su una palazzina nella quale vivono sei famiglie.

È successo oggi pomeriggio a Monreale, nella parte alta di via Pietro Novelli, all’altezza del civico 348.

La ricostruzione

Il primo dato è quello che, fortunatamente, i massi di grosse dimensioni, non hanno investito alcuna persona e soprattutto che il più grosso di essi abbia arrestato la propria corsa nei pressi della casa.

Se avesse proseguito la sua traiettoria, l’esito sarebbe stato diverso.

Cosa ha causato la caduta dei massi

A determinare la caduta dei massi, verosimilmente, la pioggia di questi giorni, che ha in parte sgretolato il terreno sul quale poggiavano i massi, favorendone il rotolamento. Probabilmente, però, erano già parzialmente staccati dal terreno, cosa che ha reso più agevole il loro movimento iniziale.

L’intervento della Protezione Civile

Sul posto è partita la macchina organizzativa della Protezione Civile, con in testa il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha già provveduto a contattare i rocciatori che lunedì si recheranno in loco per capire se i massi dovranno essere ancorati.

Disagi per le sei famiglie della palazzina

Delle sei famiglie che risiedono nello stabile, tre non corrono rischi. Per altre tre, invece, si è resa necessaria un’ordinanza di sgombero. Tutti e tre gli inquilini hanno trovato posto presso altre abitazioni.