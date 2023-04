Scivola in casa e rimane a terra per ore, anziana salvata dai carabinieri

A segnalare le mancate risposte della donna sono stati la badante e i vicini di casa.

Brutta disavventura per un’anziana di 96 anni, rimasta per diverse ore per terra dopo una caduta in casa: è accaduto a Montallegro, in provincia di Agrigento.

Si è rivelato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per salvare la malcapitata.

Anziana caduta in casa a Montallegro, salvata dai carabinieri

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 96enne sarebbe caduta accidentalmente in casa e sarebbe rimasta – in stato di semi-incoscienza – per terra per diverse ore. A lanciare l’allarme, non avendo risposta dalla donna, sono stati la badante (non convivente e assente in quel momento) e i vicini di casa.

In seguito alla segnalazione al 112, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’anziana è stata salvata e trasferita immediatamente all’ospedale di Ribera per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, sembra che le sue condizioni non siano preoccupanti.

Immagine di repertorio