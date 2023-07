Mazzeo al Monumento per le vittime di Capaci: “Tappa doverosa”

Un momento di raccoglimento e di ricordo delle vittime della strage di mafia per il presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, si è presentato al monumento della Memoria in ricordo delle vittime della strage di Capaci. Una tappa che ha definito “doverosa” e necessaria per “rendere omaggio a chi ha scelto di restare sempre dalla parte giusta della storia pagando un prezzo altissimo”.

Mazzero è in viaggio verso l’Assemblea dei presidenti dei Consigli regionali in programma a Palermo e ha ritenuto necessario ricordare le vittime di Capaci, 31 anni dopo la sconvolgente strage di mafia e in un anno importante nella lotta contro Cosa nostra dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Antonio Mazzeo al monumento delle vittime della strage di Capaci

Il presidente del Consiglio regionale toscano ha parlato di una “tappa doverosa” e ha descritto il monumento come il “simbolo di chi è rimasto dalla parte giusta della storia“.

“A Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifano vanno riconoscenza, rispetto e l’impegno a combattere la Mafia dentro e fuori le Istituzioni”, ha dichiarato davanti al monumento della Memoria.

Mazzeo si è voluto fermare per un minuto di raccoglimento. “Qui ricordiamo uno dei peggiori picchi di brutalità e disumanità mafiosa. Questo è il simbolo di chi ha sempre creduto nella giustizia e nella legalità, nei valori giusti che tutti noi dobbiamo custodire, proteggere, ricordare e tramandare”, ha detto, ricordando anche il trentennale della strage dei Georgofili a Firenze.

Immagine di repertorio