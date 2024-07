Il mistero della morte di Giuliana Faraci dopo la cena a base di pesce: il racconto del calvario

La madre e una delle amiche che erano state a cena con la 40enne a Capo d'Orlando poche ore prima della tragedia raccontano le ultime ore di Giuliana.

Continuano le indagini per risolvere il mistero della morte di Giuliana Faraci, deceduta lo scorso 22 luglio dopo una cena a base di pesce in un ristorante di Capo d’Orlando (provincia di Messina): gli ultimi momenti di vita della 40enne e la disperazione dei familiari e degli amici sono stati protagonisti del programma “L’estate in diretta” su Rai Uno.

Ospite principale della trasmissione la madre della ragazza, che ha raccontato la dinamica della tragedia che ha sconvolto il paese d’origine di Giuliana (Alcara Li Fusi, ME) e tutta la Sicilia.

Indagini sulla morte di Giuliana Faraci, parlano la madre e l’amica

Giuliana Faraci, avvertendo un forte malessere dopo quella cena a base di pesce, avrebbe richiesto l’intervento del 118 e il trasferimento in ospedale. Il personale medico l’avrebbe sottoposta a una flebo e all’elettrocardiogramma e non sarebbero emersi problemi cardiologici. Nonostante i problemi di vomito e diarrea, però, i medici non avrebbero disposto il ricovero. “Era fredda e sudava molto, ma mi hanno detto che era il condizionatore”, avrebbe rivelato la madre.

“Non abbiamo ancora metabolizzato. Non può morire così una ragazza a 40 anni”, commenta invece l’amica Emanuela. La donna aveva cenato con Giuliana Faraci e ha confermato che tutte le presenti all’incontro avevano mangiato la stessa cosa (spaghetti allo scoglio, un fritto misto e un gelato) e che solo Giuliana si sarebbe sentita male. La 40enne non aveva nessuna allergia.

La dinamica

La madre di Giuliana Faraci avrebbe cercato di svegliare la figlia il lunedì mattina ma l’avrebbe trovata esanime. Due sere prima era stata a cena con delle amiche e aveva consumato una cena a base di pesce con loro. Da allora, la 40enne avrebbe accusato dolori intestinali. Dopo un calvario di più giorni, poi, la tragedia.

L’autopsia avrebbe escluso la morte per avvelenamento. La Procura indaga per omicidio colposo e tra gli indagati figurano una dottoressa del 118, un familiare e un infermiere. Le indagini si concentrano al momento sui soccorsi, ma la causa della morte rimane un mistero.