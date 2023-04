Lutto nell’alta moda siciliana, morta la stilista Sara Di Miceli

Aveva 78 anni e nella sua lunga carriera ha vestito diverse generazioni di spose.

Lutto nella moda siciliana: è morta, all’età di 78 anni, la stilista Sara Di Miceli, nota per l’esperienza nella creazione di abiti da sposa e capi d’alta moda.

I funerali si terranno nel pomeriggio del 4 aprile, a partire dalle ore 15, al Don Bosco Villa Ranchibile.

Morta Sara Di Miceli, 50 anni al servizio della moda

La stilista, titolare dell’omonima atelier di abiti da sposa in via della Libertà a Palermo, si è spenta ieri dopo la dura lotta contro una malattia. Per ben 50 anni si è dedicata con amore e passione alla sua attività di stilista, vestendo generazioni di spose nel capoluogo siciliano.

I suoi capi mettevano assieme tradizione e innovazione e i clienti venivano da tutta la Sicilia e oltre per acquistarli in quel colorato e allegro negozio frutto di un progetto lavorativo nato negli anni Settanta.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sara Di Miceli. Tra questi c’è quello di Aurelio Ferrante, che su Facebook ricorda l’amica così: “Cara Sara, sei andata via lasciando come sempre tutti a bocca aperta. Voglio conservare con affetto tutti i momenti passati insieme. Una donna tenace, con una forte tempra e un carattere a volte spigoloso. Con me sei sempre stata gentile, premurosa e riconoscente della professionalità che ci legava. Grazie a te ho avuto modo di conoscere gli artisti più brillanti del Made in Italy e partecipare alle sfilate più esclusive della bridal week. Sei stata una maestra di stile per tantissime spose che hanno scelto di vestire Sara Di Miceli. Sono sicuro che Tiziana ha fatto tesoro di tutti i tuoi insegnamenti e il tuo nome continuerà a brillare ancora per molti anni. Riposa in pace”.

