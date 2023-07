Morte Emanuele Scieri, la Corte d’Assise condanna Panella e Zabara per omicidio volontario

Ieri la lettura della sentenza per la morte di Emanuele Scieri. Il fratello: "Oggi è stata scritta una pagina di verità".

La Corte d’Assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso i due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, imputati per la morte del parà siracusano Emanuele Scieri, trovato senza vita nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999.

Il primo è stato condannato a 26 anni, mentre il secondo a 18 anni. I due ex caporali, inoltre, sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici, nonché al risarcimento dei danni.

Il fratello di Scieri: “Adesso c’è una verità”

“Mio fratello non ci sarà restituito ma adesso c’è una verità, quella che noi abbiamo sempre voluto, sia io che i miei genitori”, ha commentato Francesco Scieri, fratello di Emanuele, al momento della lettura della sentenza.

“Hanno lottato fino allo stremo per avere questa giornata così importante e finalmente una sentenza di condanna per i colpevoli, per quelli che hanno sbagliato. Noi volevamo la verità e così oggi è stata scritta una pagina di verità“.

“Purtroppo per come sono andate le cose non avevo nessuna certezza di una sentenza di condanna e quindi sarebbe stata una ulteriore sconfitta, oggi è un tassello importante se ci saranno altri gradi di giudizio”.