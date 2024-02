17 anni fa la morte dell’ispettore Raciti, il Sap: “2 febbraio Giornata contro violenza negli stadi”

Per il Sindacato Autonomo di Polizia "dal 2007, dopo l'infausto episodio, sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi di miglioramento del tifo negli stadi"

Ricorre domani, giorno 3 febbraio 2024, il 17° anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore della Polizia di Stato, Filippo Raciti, avvenuta il 2 febbraio 2007 a Catania. Nel corso degli scontri fuori dallo stadio Massimino tra forze dell’ordine e ultras etnei, durante l’incontro Catania-Palermo, l’allora 40enne poliziotto fu colpito mortalmente.

La cerimonia

La Questura di Catania dedicherà alcuni momenti commemorativi per onorare la memoria di Filippo Raciti. Alle 9.30, in forma strettamente privata, presso il cimitero di Acireale, sarà deposta una corona di alloro. La cerimonia vedrà la partecipazione del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, del Dirigente del Commissariato di Acireale Tito Cicero e del Cappellano della Polizia di Stato, insieme ai familiari di Filippo Raciti e ad una rappresentanza del X Reparto Mobile.

Messa in suffragio

Successivamente, alle 10.30, nella chiesa dell’Immacolata Concezione B.M.V. dei Minoritelli, sita in via Gesualdo Clemente, 11, si terrà una Messa in suffragio presieduta dal Cappellano della Polizia di Stato che vedrà la partecipazione delle Autorità civili della provincia di Catania. Al termine della celebrazione, presso lo Stadio Angelo Massimino, il Questore deporrà una corona d’alloro in memoria di Filippo Raciti, alla presenza delle Autorità cittadine e dei suoi familiari.

L’iniziativa del Sindacato Autonomo di Polizia

Proprio per questo il Sap ha scritto ai parlamentari veronesi. “Dal 2007, anno in cui accadde questo tragico e infausto evento, lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo negli stadi. Si pensi, ad esempio, allo strumento del Daspo, all’istituzione degli steward o alla possibilità dell’arresto in flagranza differita, nonché all’istituzione di un Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tutto ciò ha consentito anche alle famiglie di tornare allo stadio”. Così Mirko Mantoan, segretario provinciale di Verona.