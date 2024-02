Dimessa due volte, poi la TAC e la morte all’ospedale di Vittoria: si indaga sul decesso di Silvana Perticone

La famiglia della 56enne di Niscemi (CL) chiede di accertare eventuali responsabilità mediche nella tragedia.

Si indaga sulla morte di Silvana Perticone, 56enne di Niscemi (in provincia di Caltanissetta), deceduta all’ospedale di Vittoria lo scorso 21 febbraio.

La famiglia ha presentato un esposto alla Procura competente per chiarire le circostanze del decesso.

Morte di Silvana Perticone all’ospedale di Vittoria, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, la 56enne sarebbe deceduta all’ospedale di Vittoria. Nei giorni precedenti alla tragedia, lunedì 19 e martedì 20 febbraio, la malcapitata era stata condotta per due volte all’ospedale di Caltagirone per forti dolori intestinali e vomito. Entrambe le volte, i medici l’avrebbero dimessa prescrivendo una cura domiciliare. Purtroppo, le cure in questione non hanno funzionato.

I familiari hanno quindi deciso di condurre la 56enne, in preda ad atroci dolori, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria. Lì, a quanto pare, non funzionava la TAC e per questo i medici hanno disposto il trasferimento al nosocomio di Ragusa.

L’operazione l’urgenza e la morte

Dopo la TAC, la 56enne è stata operata d’urgenza. Poi, purtroppo, è deceduta.

I dubbi sul decesso

I familiari di Silvana Perticone chiedono di conoscere esattamente la causa del decesso e di fare chiarezza su eventuali responsabilità mediche per quanto accaduto. Per questo, assistititi dall’avvocato Alfredo Vinciguerra, hanno presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini di rito.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la vittima, soprattutto sui social. L’amica Giusy, per esempio, scrive su Facebook: “Cara Silvana, riposa in pace. Ti dedico una preghiera: che Dio ti abbia in gloria. Una cliente per amica. Condoglianze alla tua famiglia, era una donna con il cuore nobile“.

Foto da Facebook