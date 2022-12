Morte Sinisa Mihjalovic, il cordoglio del mondo del calcio

Tantissimi i messaggi che si susseguono sui profili social di calciatori, allenatori, presidenti che lo hanno conosciuto e stimato.

La morte di Sinisa Mihajlovic, deceduto oggi all’età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha suscitato la reazione e il cordoglio di tutto il mondo del calcio. Tantissimi i messaggi che si susseguono sui profili social di calciatori, allenatori, presidenti che lo hanno conosciuto e stimato.

Tra questi il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che di Sinisa è stato compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio, poi suo assistente in panchina ai tempi dell’Inter ma soprattutto un grande amico: “Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori – scrive il ct azzurro sul sito della Figc-. Ha lottato fino all’ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c’è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando ha preso strade diverse”.

A postare una foto in bianco e nero che lo ritrae accanto a Mihajlovic, in segno di lutto, è l’ex capitano della Roma Francesco Totti e nella didascalia scrive: “Ciao amico mio, mi mancherai”

“Un grande uomo oltre ad essere un grande calciatore… Hai sempre dimostrato di essere un guerriero leale. Ciao Sinisa”. Così su Twitter Andrea Pirlo.

Ad affidare ai social il suo saluto nei confronti dell’ex calciatore e allenatore, è Silvio Berlusconi che scrive: “E’ stato un grande calciatore ed un allenatore di grande capacità, serietà e talento. Impegnandosi col mio Milan, prima ancora che un professionista esemplare, si è fatto apprezzare e ammirare come uomo. È stato poi assalito da una malattia spietata ma lui ha sempre lavorato, ha sempre sorriso, ha sempre manifestato una grande voglia di vivere. Davvero un uomo, un professionista raro! Ci mancherà, mancherà a tutti. A sua moglie, ai suoi figli ed a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze ed un abbraccio affettuoso”.

A Sinisa era molto legato anche l’ex campione della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta: “Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa” – scrive il brasiliano.

Una foto che ritrae assieme Christian Vieri e Sinisa Mihajlovc è comparsa sul profilo social dell’ex attaccante della Lazio: “Oggi è difficile trovare le parole. Riposa in pace grande guerriero”

A fare da eco alle parole di Vieri è Alessandro Nesta che nel 2000, insieme a Mihajlovic ha vinto il tricolore: “Mister, sei stato un guerriero. Un esempio per tutti noi e soprattutto per me… Non ti dimenticherò mai”.

“Sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore. La tua forza, la tua sincerità e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace”. Con queste parole l’ex capitano e ora vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti su Instagram saluta per sempre il suo amico Sinisa.