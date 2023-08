Nuovo lutto nello sport siciliano: morto Gerolamo Di Giovanni, ex presidente del Mazara

Gerolamo Di Giovanni aveva 62 anni ed era noto a Mazara del Vallo per la sua grande passione per lo sport.

Si registra un nuovo lutto nello sport siciliano: è morto l’ex presidente del Mazara Calcio Gerolamo Di Giovanni.

Aveva 62 anni e lascia quattro figli.

Morto Gerolamo Di Giovanni, figura di spicco del calcio mazarese

Una lunga carriera nel mondo sportivo ha reso il 62enne popolare e molto conosciuto nella sua Mazara del Vallo. Negli anni Ottanta era stato presidente del Mazara Calcio e fino a qualche anno fa ricopriva anche il ruolo di dirigente per l’Sc Mazarese.

Diverse personalità dello sport locale hanno espresso il proprio cordoglio sui social. A partire dalla “sua” società: l’USD Mazara. In un post si legge: “Il Mazara Calcio si stringe attorno alla famiglia di Gerolamo Di Giovanni, ex presidente gialloblù negli anni ’80, venuto a mancare nelle scorse ore. Una notizia che lascia sgomenti e senza parole. Di Giovanni è stato infatti tra i protagonisti del calcio a Mazara, avendo ricoperto svariati incarichi all’interno del club canarino. La dirigenza gialloblù, lo staff tecnico e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze alla famiglia per la propria perdita”.

Dolore anche per l’AC Geraci, che scrive: “Il presidente e l’intera società dell’Ac Geraci esprime il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia del Direttore #GerolamoDiGiovanni, venuto a mancare. Le nostre più sincere condoglianze”.

Fonte foto: Facebook – USD Mazara