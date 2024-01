Nuovo lutto nel giornalismo siciliano, addio a Vito Zinnanti

Il corrispondente aveva raccontato la cronaca di Alcamo per diverse trasmissioni e quotidiani. Aveva 89 anni.

Dolore ad Alcamo, in provincia di Trapani, per l’ennesimo lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morto Vito Zinnanti.

Il decesso è avvenuto ieri, mercoledì 17 gennaio 2024. Meno di una settimana fa, il giornalismo siciliano aveva detto addio a un altro suo grande rappresentante, Beppe Castro, fondatore e direttore di ItaSportPress.

Morto il giornalista Vito Zinnanti

Originario di Partanna, Zinnanti aveva lavorato come corrispondente locale per “Giornale di Sicilia” – per oltre 50 anni – ed è stato anche giornalista sportivo per “La Gazzetta dello Sport“. Aveva 89 anni. Nel corso della sua lunga carriera, ha condotto anche diverse trasmissioni per emittenti locali come Teleradio Alcamo, Video Alcamo e Alpauno.

Lascia la moglie, Carmelina Mannoia, e i figli Anna e Dario. I funerali si terranno nella chiesa di Gesù Cristo Redentore.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di addio per il noto giornalista. Stefano Santoro, per esempio, scrive: “È andato via Vito Zinnanti, un secondo padre, un fratello, un maestro di vita, un collega. Zinnantissimo resterà sempre nel mio cuore. Lui giornalista, io suo prediletto cameraman, mi cercava anche quando non ero di turno. Sapeva la storia del calcio Alcamo meglio di ogni altro, una enciclopedia vivente nello sport. Sempre educato, sempre con una parola di conforto. Addio caro Zinnanti e grazie di tutto”.

Fonte foto: Facebook